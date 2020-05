Em depoimento, delegado diz que Ramagem o levou para reunião com Bolsonaro sem Moro e Valeixo

O delegado Carlos Henrique Oliveira de Sousa afirmou que, no ano passado, foi levado por Alexandre Ramagem para uma reunião com Bolsonaro edit

247 - Em novo depoimento, o delegado Carlos Henrique Oliveira de Sousa afirmou que, no ano passado, foi levado por Alexandre Ramagem para uma reunião com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto que não contou com a presença de Sergio Moro e Maurício Valeixo. A informação foi publicada pelo site Antagonista.

De acordo com o site, o delegado ocupava a superintendência da PF em Pernambuco e iria substituir Ricardo Saraiva, que antecipou sua saída da superintendência do Rio por pressão de Bolsonaro.

“Havia um convite prévio do delegado Alexandre Ramagem para que o depoente comparecesse numa audiência com o presidente Jair Bolsonaro; Que o então ministro Sergio Moro e o então diretor Valeixo sabiam dessa reunião e autorizaram a sua participação; Que o então ministro Sergio Moro e o então diretor Valeixo não foram nessa reunião, pois estavam fora de Brasília, ressaltando que essa reunião contaria, a princípio, com a presença do então ministro Sergio Moro e do diretor Valeixo”, teria dito o delegado em depoimento.

