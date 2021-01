Em desespero, mulher relata falta de oxigênio para pacientes com Covid em Manaus (vídeo)

247 - Nervosa e quase chorando, uma mulher relata o desespero em Manaus (AM) devido à falta de oxigênio em algumas unidades hospitalares. Um decreto do governo estadual proibiu a circulação de pessoas na capital e, devido à falta de oxigênio, o estado entrou com uma ação na Justiça para que a empresa fornecedora garanta o abastecimento desse elemento químico nas unidades de saúde.

"Eu peço a misericórdia de vocês. Simplesmente acabou o oxigênio. É muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade de oxigênio, traga para o SPA da policlínica da Redenção. Pelo amor de Deus. Peço que vocês espalhem este vídeo", disse a mulher.

Cerca de cem pacientes com coronavírus em situação moderada estão sendo transferidos para Goiânia (Goiás).

A situação de Manaus diante da falta de oxigênio nos hospitais é dramática e esse vídeo demonstra isso. Aliás, esse vídeo não vai ser espalhado nas redes da extrema-direita apoiadora de Bolsonaro.#Covid19 pic.twitter.com/qBU1EvlNRz — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) January 14, 2021

