Em dia de protestos contra o fascismo e o racismo, Bolsonaro faz post sobre a 2ª Guerra Mundial

Com uma série de protestos contra o racismo e o fascismo no Brasil marcados para este domingo (7), Jair Bolsonaro fez postagem destacando que a tropa da FEB que lutou na Segunda Guerra Mundial era composta por "negros, brancos e mestiços vivendo de forma harmônica e integrada"

247 - Em meio a onda de protestos contra o governo federal, o racismo e a ascensão do fascismo no Brasil, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para negar, de forma velada, o preconceito contra a população negra no Brasil.

No post, Bolsonaro diz que a tropa da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que lutou na Segunda Guerra Mundial garantiu a “liberdade e a democracia”, além de ser composta por “negros, brancos e mestiços vivendo de forma harmônica e integrada”. “A COBRA FUMOU e derrotamos o NAZISMO e o FASCISMO”, escreveu

Confira a postagem.

25 mil brasileiros foram à 2a Guerra e garantiram a nossa Liberdade e Democracia. Na Itália, para surpresa de outros Exércitos, viram a nossa tropa composta de negros, brancos e mestiços vivendo de forma harmônica e integrada. A COBRA FUMOU e derrotamos o NAZISMO e o FASCISMO. pic.twitter.com/ZyN1eSai5P — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 7, 2020

