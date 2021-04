Em dia decisivo no STF, manifestantes fazem atos em defesa da liberdade de Lula

Manifestantes exibem faixas reivindicando ao STF que Lula siga com os seus direitos políticos garantidos edit

247 - Manifestantes exibem faixas em diversas cidades do país, com intuito de reivindicar ao STF que o ex-presidente Lula siga com os seus direitos políticos garantidos.

Nesta quarta-feira (14), o STF irá julgar liminar em que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin cancela todas as condenações de Lula.

