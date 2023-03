Em discurso bizarro, Bolsonaro mostra subserviência aos EUA: 'lá é o Estado brasileiro que deu certo'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL), que já bateu continência à bandeira dos Estados Unidos (EUA), voltou a demonstrar sua subserviência ao país norte-americano durante seu primeiro pronunciamento após passar 89 dias na Flórida, para onde ‘fugiu’ no final de dezembro do ano passado, dois dias antes do término do seu mandato à frente do Executivo Federal. Segundo ele, os EUA são o “Estado brasileiro que deu certo”.

“Eu estava em um estado republicano, é um sonho nosso seguir esse estado norte-americano em muita coisa de bom que tem lá, a grande maioria das ações são benéficas. Lá é o Estado brasileiro que deu certo, tudo lá é aquilo que queremos implementar aqui também”, disse Bolsonaro nesta quinta-feira (30) durante um discurso com parlamentares aliados na sede do PL, em Brasília, de acordo com o Metrópoles.

Ainda segundo ele, “tudo lá é o que queremos implementar aqui também: a liberdade de expressão, propriedade privada, a questão da criminalidade, o legítimo direito à defesa. O que é mais importante? É liberdade para trabalhar, se expressar. Não o Estado que incha para fazê-lo crescer”.

