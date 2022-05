Em discurso com gritos e palavrões, Bolsonaro diz que eleições podem ser “conturbadas”

"Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado, ou para o outro, a suspeição de que elas não foram limpas?”, afirmou ele durante evento do setor de supermercados edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) demonstrou nesta segunda-feira (16) nervosismo e exaltação e disse que as eleições presidenciais de 2022 podem “ser conturbadas”.

Em discurso repleto de palavrões, Bolsonaro participou de cerimônia de abertura da 36ª Edição da Apas Show, em São Paulo, um evento do setor de supermercados. “Se a gente se entregar, vocês [empresários] vão levar 50 anos ou mais para voltar a situação que está hoje em dia. Não sou fodão, não, mas creio que já dei provas mais que suficientes a todos que a gente tem que conduzir com pulso firme o destino do Brasil”, disse Bolsonaro.

Em seguida, Bolsonaro voltou a lançar suspeições sobre o processo eleitoral do país, pelo qual ele foi eleito. “Vocês foram excepcionais nessa pandemia, mas tudo pode acontecer. Poderemos ter outra crise. Poderemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado, ou para o outro, a suspeição de que elas não foram limpas? Não queremos isso”, disse Bolsonaro.

'Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso'

Jair Bolsonaro aposta que não será punido pelos crimes dos quais é acusado na Justiça. Durante evento em São Paulo do setor de supermercados, Bolsonaro defendeu que as manifestações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a volta da ditadura militar são liberdade de expressão.

"Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso", disse Bolsonaro. No domingo (15), o capitão afirmou que responde a uma série de processos, mas que não está dando recado para ninguém.

