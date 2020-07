Em dois meses, 265 mil alunos abandonaram a graduação

As universidades particulares perderam 265 mil estudantes - que abandonaram o curso ou trancaram a matrícula - nos meses de abril e maio, de acordo com levantamento do Semesp edit

247 - As universidades particulares perderam 265 mil estudantes - que abandonaram o curso ou trancaram a matrícula - nos meses de abril e maio, de acordo com levantamento do Semesp. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A evasão deste ano foi 32% maior, se comparada com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 201 mil desistências. Segundo a entidade, que representa faculdades privadas no Brasil, o cenário traz outro motivo de alerta: no mínimo 11,3% dos estudantes devem terminar o ano inadimplentes, com ao menos uma mensalidade atrasada.

