Em dois meses, mais de 280 mil deixaram os planos de saúde e tornaram-se dependentes do SUS

Revista Fórum - A mistura entre pandemia e crise econômica, ambas vividas simultaneamente por este Brasil governado por Jair Bolsonaro, continua rendendo cenários preocupantes em termos socioeconômicos. Um deles é a debandada de clientes dos planos de saúde em apenas dois meses.

Os números são do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) e correspondem aos meses de abril (que registrou 67,4 mil pessoas que abandonaram seus planos de saúde) e maio (outros 216,2 mil casos), ainda no começo da pandemia do coronavírus.

Especialistas acreditam que o balanço final de junho deve manter essa tendência, o que configuraria o pior trimestre da história desse setor no Brasil. Até o momento, já são 283 mil clientes a menos.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.