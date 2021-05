Em encontro na Fiesp, Queiroga infla número de vacinados no Brasil

O ministro da Saúde afirmou no encontro com empresários que 18% da população brasileira já recebeu a segunda dose. A realidade é que apenas 7.49% a recebeu edit

247 - Em encontro com empresários na manhã desta segunda-feira (3) na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inflou o número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil.

"Hoje já temos imunizados com as duas doses cerca de 18% da população brasileira. Isso é um dado importante, e vamos avançar mais. Mais de 70 milhões de doses de vacinas já [foram] distribuídas", disse o ministro.

No entanto, segundo o último balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado neste domingo (2), 7.49% da população brasileira recebeu a segunda dose (15.869.985 pessoas) e 15% a primeira dose (31.875.681 pessoas). Além disso, o Ministério da Saúde distribuiu 64 milhões de doses, não 70 milhões.

Pfizer

Queiroga revelou que o governo federal vai fechar um novo contrato com a farmacêutica americana Pfizer, que prevê 35 milhões de doses para outubro, se somando às 100 milhões previstas para chegarem até o fim do terceiro trimestre deste ano.

"Um contrato com a Pfizer já está na iminência de ser fechado, para 100 milhões de doses de vacina. Ou seja, o Brasil terá à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer", disse o ministro.

CoronaVac

O ministro ainda responsabilizou a China pela escassez da CoronaVac, que levou oito capitais a suspenderem a aplicação da segunda dose. "Pena que essa ação muito forte [de distribuição das doses pelo Ministério da Saúde] seja relativizada em face de um eventual atraso de uma segunda dose de um imunizante feito aqui no Brasil, que não decorre da responsabilidade do Instituto Butantan, e sim de retardo na chegada de IFA ao país", disse.

Com informações do G1.

