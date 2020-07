Em entrevista à Globo, Ricardo Salles chama Mourão de “presidente”

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo salles, que teve suas atribuições à frente da pasta reduzidas desde que o vice-presidente, general Hamilton Mourão, assumiu o Conselho da Amazônia, cometeu um ato falho ao chamar o militar de presidente edit

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Acuado em meio à ofensiva contra a política de devastação ambiental e tutelado – embora o vice-presidente negue isso – no Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles cometeu um ato falho logo no início da entrevista concedida à GloboNews nesta quarta-feira (15) e chamou o vice-presidente, general Hamilton Mourão, de “presidente”.

“Enquanto você faz, de um lado, operação de comando e controle, a fiscalização, em paralelo tem que ir construindo alternativas de emprego, renda e desenvolvimento sustentável para a região. É o que foi dito, inclusive, pelo presidente Mourão no ano passado… Desculpe, na data de ontem”, disse Salles, demonstrando bastante nervosismo.

Na manhã desta quarta, Salles ainda participou de uma entrevista ao lado de Mourão sobre a manutenção da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) executada pelas Forças Armadas na Amazônia até o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro, em 31 de dezembro de 2022.

Leia a íntegra na Fórum.

