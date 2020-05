Em entrevista à Time, Moro diz que não entrou no governo para servir a um mestre

O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, disse que entrou no governo "para servir ao País, à Lei” e não "para servir a um mestre" edit

247 - Sergio Moro deu entrevista à revista Time durante a qual contou sua passagem pelo primeiro escalão do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro e comentou sobre as denúncias que fez ao renunciar ao cargo de ministro no final de abril.

“Não era minha intenção atingir o governo”, disse. “Mas eu não me sentiria confortável com minha consciência sem explicar porque eu estava saindo”, informa o Estadão.

Moro acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir no comando da Polícia Federal para obter informações sigilosas.

Segundo Moro, na reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro afirmou que iria interferir em todos os ministérios para obter relatórios de inteligência.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.