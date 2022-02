Em entrevista, Lula lamenta desmonte dos programas que atendiam população de Minas

Apoie o 247

Site do Lula - Em entrevista, nesta terça-feira (22), à Rádio Passos FM, da cidade de Passos (MG), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou realizações de programas criados em seu governo na região do Sul de Minas e afirmou que o atual governo não tem feito nada para melhorar a vida dos moradores do interior do Brasil.

“Em Passos, fizemos cerca de 4,2 mil casas pelo Minha Casa Minha Vida. Não foi feita nenhuma nesses três anos e meio de governo Bolsonaro. As creches não existem mais, não fizeram nenhuma. Se eu perguntar pra vocês qual foi a obra que esse governo fez nessa região nesses quatro anos, vocês não saberão dizer porque não fez. Porque é um governo de destruição”, afirmou.

O ex-presidente voltou a defender uma parceria mais próxima entre os governos federal, estadual e municipal para retomar ações e programas que contribuam para melhorar a situação do povo brasileiro.

“Lembro que fui numa cidade de Minas, o prefeito pediu uma escola técnica, falei ‘me dá o prédio que eu faço’, ele saiu da prefeitura e me deu o prédio. Em outros lugares, pediam institutos, faculdades, eu pedia o terreno para construir. No governo do PT, fizemos quase 550 escolas técnicas, sem falar nos institutos federais. Fizemos um em Passos. Sei que as escolas ajudaram no desenvolvimento local. Isso me dá muito orgulho”, afirmou Lula.

Ao longo da entrevista, o ex-presidente voltou a afirmar que, se for candidato e eleito à presidência, uma de suas primeiras ideias é fazer uma reunião com todos os governadores eleitos e com o maior número possível de prefeitos para definir prioridades.

“Precisamos construir uma harmonia entre o presidente, o governador e o prefeito para as coisas voltarem a funcionar. Não adianta um ficar de biquinho com o outro porque quem sofre é o povo. O povo de Minas sabe que eu não queria saber quem era o prefeito, o governador. Somente assim a gente pode fazer as obras necessárias ao povo de cada estado. É preciso acabar com essa bobagem de não dar valor às cidades. É na cidade que o povo mora, estuda, é onde temos que cuidar”, completou.

No fim da entrevista, Lula ainda falou sobre uma possível visita à região para os entrevistadores, o apresentador Mário Júnior e o comentarista Juarez Moreira. “Vou ter um imenso prazer de ir, estou doido para comer uma comida mineira feita num fogão a lenha, pensa num cara que está louco pra comer um frango com quiabo”, brincou.

