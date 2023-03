Em estreia de programa de TV, Janja discute sobre violência contra a mulher

Apoie o 247

247 - O primeiro programa Papo de Respeito, conduzido pela primeira-dama, a socióloga Rosângela da Silva, Janja. Produzido pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), na véspera do Dia Internacional da Mulher, o programa foi dedicado ao tema da violência.

Além da primeira-dama, o programa teve a participação de Cida Gonçalves, ministra da Mulher e da atriz Luana Xavier.

“A gente falou muito disso na campanha. Diminuir o feminicídio, chegar ao índice zero. Assim como acabar com a fome, talvez [reduzir o feminicídio também] seja uma obsessão do presidente Lula”, disse Janja durante evento com todas as mulheres que compõem a gestão petista para abrir o mês da mulher.

O programa teve um caráter informativo. A ministra Cida Gonçalves explicou os tipos de violência contra a mulher, como física, moral, psicológica, sexual, patrimonial e política. Ao falar da violência política de gênero, a ministra citou o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), em 2018.

“A violência política é nada mais do que não querer que as mulheres exerçam os espaços de poder e espaços de fala”, afirmou Cida.

Janja terminou o programa citando o nome de mulheres que foram assassinadas na última semana.

