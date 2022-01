Em evento público, Queiroga se descontrola e cobra jornalista da Globo com dedo em riste

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a atacar jornalistas nesta quinta-feira (6) em evento na sede da pasta.

Ao deixar a cerimônia da qual participava, Queiroga apontou o dedo para uma repórter da GloboNews, canal pago da Rede Globo, e chamou os profissionais da emissora de “Herodes” e “povo do mau agouro”.

O ministro se mostrou irritado com um comentarista do canal que o chamou de "Queirodes", em referência ao personagem bíblico Herodes, rei tirano que mandou matar bebês. A partir daí, "Queirodes" passou a ser utilizado por críticos à atual gestão federal.

Queiroga e Jair Bolsonaro (PL) dificultaram de todas as maneiras o início da vacinação de crianças contra Covid, que agora deve finalmente ocorrer.

Durante o evento, Queiroga já havia tocado no assunto. "Vieram à tona outros personagens bíblicos [Herodes]. Eu prefiro lembrar de José. José levou Maria a Belém para que ela tivesse seu filho em segurança. E é esse o compromisso do governo Jair Messias Bolsonaro. Compromisso com a segurança da mãe e das nossas crianças que são o futuro do nosso Brasil”.

Em setembro de 2021, nos Estados Unidos, Queiroga fez um gesto obsceno a jornalistas que cobriam sua viagem.

