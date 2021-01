Em francês, Mourão diz que 'Macron não está bem' e rebate críticas à soja brasileira

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão rebateu nesta quarta-feira (13) as declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, que disse que a Europa depender da soja brasileira é "endossar o desmatamento na Amazônia".

Questionado sobre as declarações, Mourão reagiu com ironia ao falar, em francês, que Macron "não está bem" e disse que o presidente apenas "externou interesses protecionistas dos agricultores franceses".

"Monsieur Macron? Monsieur Macron n'est pas bien (O Sr. Macron não está bem). Monsieur Macron desconhece a produção de soja no Brasil. Nossa produção de soja é feita no Cerrado ou no Sul do País. A produção agrícola na Amazônia é ínfima", declarou Mourão.

Presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Mourão avalia que a fala do presidente francês não deverá influenciar outros líderes mundiais. “Acho que foi discurso interno."

O conhecimento liberta. Saiba mais