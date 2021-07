Em Goiânia, PM agride advogado algemado no chão (vídeo)

Laura Braga, Cleomar Almeida, Metrópoles - O advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior foi agredido por policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) – braço do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás – , na tarde desta quarta-feira (21/7), nas imediações do terminal Praça da Bíblia, região leste da capital goiana.

Vídeos mostram que o jurista levou uma série de tapas, socos e foi arrastado pelo chão, mesmo estando algemado com as mãos para trás, após tentar interceder por um homem em situação de rua, que também foi agredido pelos agentes.

Nas imagens é possível ver que o advogado foi segurado pelos demais policiais, no chão, enquanto um deles desferia os golpes. Populares gritaram e tentaram impedir as agressões contra os homens, no entanto, sem sucesso. O pai do advogado, que aparece de camiseta branca no vídeo, se desespera com a situação.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

A PM de Goiás barbarizando como milícias. Covardes e criminosos. Algema, ofende e espanca Advogado indefeso e no chão. Isso é proteção, honra e coragem?@CFOAB @oabgo @MPF_GO pic.twitter.com/QgEHORXVFX PUBLICIDADE July 21, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.