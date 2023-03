“Em hipótese alguma vamos compactuar com invasão de terra produtiva”, diz Fávaro em meio a ações do MST

“Trago essa mensagem também do presidente Lula", assegurou o ministro da Agricultura edit

247 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, criticou as ações de ocupação terras por movimentos sociais, à luz das recentes incursões do MST no sul da Bahia em propriedades da Suzano Papel e Celulose.

“Em hipótese alguma vamos compactuar com invasão de terra produtiva”, afirmou Fávaro ao discursar na solenidade de abertura da edição 2023 da Expodireto Cotrijal, que ocorre nesta semana em Não-Me-Toque (RS). "Trago essa mensagem também do presidente Lula", assegurou.

“O direito à propriedade é legítimo. E o direito de sonhar com um pedaço de terra também é legítimo, [mas] dentro da ordem e da lei”, prosseguiu o ministro.

O MST reclama de um acordo de 2011 para assentamento de famílias em áreas da companhia, que não teria sido cumprido. A Suzano alega que o Incra não realizou as desmarcações. A legislação brasileira proíbe invasões de terra e só autoriza desapropriações para fins de reforma agrária de regiões improdutivas.

