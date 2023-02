Em jantar com Fernando Haddad, empresários condenam juros altos

O encontro selou um consenso entre as prioridades defendidas pelo governo e o setor privado edit

247 - No jantar que reuniu na quarta-feira (15) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os maiores empresários do país, estes falaram dos entraves causados pelos juros altos nos negócios, dando razão às críticas que o presidente Lula vem fazendo à condução da política monetária feita pelo Banco Central.

O jantar foi organizado pelo Grupo Esfera e contou com a presença de 50 dirigentes de grandes empresas e bancos. Entre eles, José Carlos Trabuco (Bradesco), Jean Jereissati (Ambev), Eduardo Bartolomeo (Vale), Rubens Menin (MRV), Rafael Sales (Aliansce BrMalls) e Isaac Sidney (Febraban), informa o jornal O Estado de S.Paulo.

Haddad abriu o encontro defendendo o diálogo. Como exemplo, citou o acordo em relação à Medida Provisória do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que, caso efetivado, deve isentar o contribuinte de multas e juros.

Os empresários fizeram coro contra os juros altos, com depoimentos sobre a situação que vivem: juros altos têm travado os negócios e inibido investimentos. “A maior parte de nós paga juros e não recebe juros”, disse o comandante de um grande grupo ligado, entre outros setores, ao varejo. De acordo com ele, as corporações estão sendo obrigadas a revisar investimento porque o juro hoje é muito maior por causa de um problema estrutural.

A avaliação final foi de que o encontro foi positivo e selou uma espécie consenso entre as prioridades defendidas pelo governo e o setor privado.

