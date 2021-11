Em jantar, empresários aconselham Doria a não criticar Bolsonaro

Empresários também teriam ressaltado que o pré-candidato à Presidência pelo PSDB precisa utilizar menos as palavras “eu fiz” e mais o “nós fizemos” para se firmar como o candidato da terceira via edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, tem sido aconselhado por representantes de setores da iniciativa privada para evitar ataques repetidos contra Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna da jornalista Sonia Racy, no jornal O Estado de S. Paulo, o conselho tem sido dado em diversos jantares que Doria participou junto a empresários antes de ser escolhido como o pré-candidato do PSDB à Presidência da República nas prévias do partido, realizada no último final de semana.

Ainda segundo a reportagem, os empresários também teriam ressaltado que o tucano precisa utilizar menos as palavras “eu fiz” e mais o “nós fizemos”, para se firmar como o candidato da terceira via.

A expectativa dos empresários é que Doria participe de novos jantares, mas com participação de integrantes do governo estadual para que eles também sejam ouvidos no que diz respeito às demandas regionais do empresariado paulista.

