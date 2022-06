Em jogada eleitoreira, Bolsonaro promete nomear empresário em recriação da Indústria e Comércio

Apoie o 247

247 - Em participação fechada à imprensa no evento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende recriar o Ministério da Indústria e do Comércio e dar a "nova" pasta a um representante do setor, de acordo com o portal Metrópoles.

Antigo crítico da manutenção de muitos ministérios no governo, o atual chefe do executivo já admitiu no início deste mês que pode recriar novas três pastas caso seja reeleito: 'Segurança Pública', 'Indústria e Comércio' e a 'Pesca'.

“Então, nós pretendemos, em havendo uma reeleição, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três para que possamos melhor administrar o nosso país. Digo: pela extensão do Brasil se justifica fazer isso daí”, disse Bolsonaro.

Vale lembrar que, durante a campanha presidencial de 2018, Jair havia prometido que teria no máximo 15 ministérios em sua gestão. No entanto, atualmente, seu governo conta com 23 pastas, tendo iniciado com 22.

Ainda de acordo com a reportagem do Metrópoles, o aumento no número de ministérios para um eventual segundo mandato é defendido por aliados que querem mais espaço para se acomodar no governo de Bolsonaro

