Em lançamento de seu livro, Moro entra no recinto pela porta dos fundos para escapar de protesto

Moro usou uma escada lateral, chegando ao palco pelos fundos, enquanto seguranças tentavam conter um grupo de artistas que protestavam contra a realização do evento no histórico Teatro dos 4 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz parcial e suspeito, condenado pelo STF , Sergio Moro promoveu o lançamento de seu livro "Contra o Sistema da Corrupção" na última quinta-feira (9) no Rio de Janeiro. Ele usou uma escada lateral, chegando ao palco pelos fundos, enquanto seguranças tentavam conter um grupo de artistas que protestavam contra a realização do evento no histórico Teatro dos 4.

Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, o ex-juiz parcial e suspeito viveu seu isolamento político. No estado, o partido de Moro, o Podemos, não terá candidato a governador, mas engrossará o palanque de Jair Bolsonaro, de quem já foi ministro. Hoje ambos se declaram inimigos e disputam o voto da extrema-direita.

No Rio, o Podemos compõe a base de apoio do governador Cláudio Castro (PL), correligionário de Bolsonaro. E o presidente estadual do Podemos, Patrique Welber, ocupa desde setembro a Secretaria de Trabalho e Renda, cargo que não pretende deixar, informa a Folha de S.Paulo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE