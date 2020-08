Em linha com Bolsonaro e Guedes, Rodrigo Maia se opõe ao auxílio permanente de 600 reais

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defensor extremado do teto de gastos e do arrocho fiscal, também considera o valor de RS$ 600 do auxílio emergencial "pesado" para se tornar permanente.

Maia defendeu que o governo apresente uma proposta para debater com os parlamentares valores e a base de beneficiários que serão atendidos .

"Acho que o governo deve trazer uma proposta, se vai continuar atendendo aos mais de 50 milhões de brasileiros, se vai fazer uma política mais focalizada, qual o valor", disse Maia em entrevista, informa o UOL.

"Baseado nesta proposta, que a gente trabalhe dentro dessa realidade, do nosso orçamento primário, olhando o próximo ano, para que, passados esses primeiros meses que foram mais difíceis, possa continuar atingindo os mais vulneráveis", afirmou.

