Em live, Bolsonaro defende juiz de garantias: ‘90% não sabem o que é e ficam criticando’

Do DCM - Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro se defendeu das críticas que recebeu sobre a aprovação do pacote anticrime de Sergio Moro, pelo fato dele ter autorizado a inclusão do juiz de garantias, que havia sido colocado no texto original pela Câmara dos Deputados.

“O que me surpreende é um batalhão de internautas constitucionalistas, juristas para debater o assunto. E falam que eu traí, que não votam mais […] 90% não sabem o que é juiz de garantia e ficam criticando”, afirmou Bolsonaro.