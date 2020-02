Bolsonaro diz em live que não vai renunciar nem “dar dinheiro para a imprensa”

Pressionado pelo fracasso de seu novo partido que não deve sair do papel e pelos atos anticongresso que contam com seu apoio, Jair Bolsonaro fez sua live semanal, acusando o golpe. "Não vou renunciar ao meu mandato, não vou dar dinheiro para imprensa", afirmou edit

247 - Pressionado pelo fracasso de seu novo partido que não deve sair do papel e pelos atos anticongresso que contam com seu apoio, Jair Bolsonaro fez sua live semanal, acusando o golpe.

"Não vou renunciar ao meu mandato, não vou dar dinheiro para imprensa", disse Bolsonaro. "Eu acredito que estou fazendo um trabalho bom, na medida que eu posso. Parece que não posso mudar nada", acrescentou.

Segundo o site MSN, "Bolsonaro lembrou de projetos de lei de interesse do governo e que, segundo ele, estão parados nas casas legislativas. "Alguns dizem que não tenho articulação com o Congresso", afirmou. O presidente pediu ao Parlamento que coloque em votação Medidas Provisórias (MPs) em pauta para não caducarem. Ele citou as que MPs criava a carteira digital de estudantes e a que dispensava empresas da obrigatoriedade de publicar balanços em jornais, que perderam a validade antes de serem votadas."