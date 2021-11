Em live, Bolsonaro faz campanha por votos para ser personalidade do ano pela revista Time

O presidente da República está na lista de votação das 100 personalidades mais influentes do mundo na publicação norte-americana edit

Por Manoela Alcântara, Metrópoles - O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) pediu votos para ser eleito “personalidade do ano” pela revista norte-americana Time. Durante live realizada na noite desta quinta-feira (25/11), Bolsonaro lembrou que esteve entre as 100 personalidades nos anos de 2019 e 2020. Assim, solicitou que seu nome de mantenha entre os mais influentes do mundo.

“Estamos liderando. Já agradeço quem votou e quem não votou tem oportunidade de votar”, disse.

