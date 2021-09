Em live, Bolsonaro ri de quem é contra o suposto "tratamento precoce" contra Covid-19 (vídeo)

Segundo o chefe do governo federal, os que falam contra o "tratamento precoce" "tremem" e "falam fino" quando recebem um diagnóstico positivo para Covid-19: "tomam qualquer negócio" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (30), Jair Bolsonaro riu dos que são contra o chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19, que é baseado em remédios comprovadamente ineficazes contra a doença, como a hidroxicloroquina.

A recomendação da ciência para evitar a infecção pelo coronavírus é utilizar máscaras, evitar aglomerações e sempre higienizar as mãos. Além disso, todas as vacinas disponibilizadas no Brasil são seguras e eficazes na prevenção de quadros graves da Covid-19.

Segundo o chefe do governo federal, os que falam contra o "tratamento precoce" "tremem" e "falam fino" quando recebem um diagnóstico positivo para Covid-19: "tomam qualquer negócio".

PUBLICIDADE

Ele ainda disse que é o Conselho Federal de Medicina (CFM), dirigido por bolsonaristas, quem autoriza a prescrição de remédios ineficazes por médicos.

Em live, @jairbolsonaro ri de quem é contra o “tratamento precoce” e pega Covid-19: “ele treme, fala fino, toma qualquer negócio”.



Presidente afirmou que recomendação do Conselho Federal de Medicina é o que permite a prescrição de remédios sem eficácia por médicos. pic.twitter.com/ZniLZqx5Hv PUBLICIDADE September 30, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE