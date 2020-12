Em luta contra o DEM, Renan Calheiros defende nome do MDB para presidência do Senado

O MDB entrou em luta acirrada contra Davi Alcolumbre, que pretende emplacar um nome do DEM para a presidência do Senado edit

247 - O MDB está incomodado com a tentativa de Alcolumbre de fechar um bloco de apoio a Rogério Pacheco (DEM-MG).

Renan Calheiros (MDB-AL), que já presidiu a Casa, atua para eleger um nome de seu partido para conduzir o Senado. Renan prefere Eduardo Braga (AM), líder da bancada, ou Fernando Bezerra Coelho (PE), líder do governo para a chefia do Congresso Nacional. Simone Tebet (MS) e Eduardo Gomes (TO) também disputam a indicação dos emedebistas.

Nesta quarta-feira (16), a bancada do MDB no Senado se reúne para avançar na indicação de um nome, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

