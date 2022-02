Em mais uma batalha de Bolsonaro contra o Supremo, AGU tentou tirar Moraes de inquérito sobre vazamento de dados

Bolsonaro provoca duelo com Alexandre de Moraes para escapar de investigação sobre seus delitos edit

Apoie o 247

ICL

247 - A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ministro Alexandre de Moraes fosse retirado da relatoria do processo que apura o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro na divulgação de documentos considerados sigilosos sobre inquérito em que a Polícia Federal investiga ataque hacker, realizado em 2020, ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O vazamento de dados sigilosos de um inquérito por Jair Bolsonaro numa live em agosto de 2021 está sendo investigado pelo STF. Em relatório divulgado na semana passada, a delegada da PF Denisse Dias Ribeiro afirmou que Bolsonaro teve "atuação direta, voluntária e consciente" na prática do crime de violação de sigilo funcional.

Segundo o Supremo, ao divulgar a cópia do inquérito, Bolsonaro pode ter infringido o Código Penal, que proíbe divulgação de informações sigilosas da administração pública.

PUBLICIDADE

A pena prevista para esse tipo de infração vai de um a quatro anos de prisão, destaca reportagem do UOL.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE