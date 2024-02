Em Marajó, Alexandre Silveira critica sensacionalismo desumano e fake news da extrema direita

Declaração foi dada em evento do Luz para Todos no arquipélago paraense, após onda de fake news sobre suposto aumento de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, desembarcou no arquipélago de Marajó nesta quinta-feira (29) para solenidade de entrega de 15 mil conexões do programa de combate à pobreza energética do presidente Lula (PT), o Luz para Todos.

O evento aconteceu na cidade paranese de Breves, e também contou com a assinatura de contratos para instalação de 70 mil novas conexões para o estado do Pará, sendo 25 mil somente nas ilhas da região.

continua após o anúncio

Em conversa com jornalistas, durante o evento, o ministro comentou sobre a questão da onda de notícias falsas que indicavam um aumento de casos de exploração sexual na ilha, dizendo que o governo federal tem atuado no combate a esse tipo de prática em Marajó, como em todo o território nacional.

Silveira afirmou que não se pode atrelar esse tipo de prática criminosa como algo exclusivo de Marajó e do Norte do país, como sensacionalistas da extrema direita tentaram fazer. Segundo ele, tentar se apropriar de um tema tão sensível por motivações políticas é uma verdadeira covardia e falta de humanidade.

continua após o anúncio

O ministro ressaltou que o combate à exploração sexual infantil tem sido priorizada no governo Lula, com foco em todas as regiões do país. “Nosso governo trabalha nesse tema extremamente delicado de forma séria, sem manipulação política das informações e engajado no combate verdadeiro desse tipo de crime. O foco do governo do presidente Lula é garantir o bem estar e a segurança da população, em especial dos mais pobres e daqueles que vivem em situações de vulnerabilidade”, disse Silveira.

O ministro ainda destacou que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem avançado na proteção à população marajoara com a criação do programa Cidadania Marajó, uma vez que o governo anterior tinha descontinuado ações nesse sentido.

continua após o anúncio

Segundo Silveira, o governo federal tem a proteção das crianças e dos adolescentes como prioridade absoluta, com foco em garantir direitos e cidadania para melhorar de fato a realidade das pessoas por meio de políticas públicas eficazes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: