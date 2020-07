Em medida drástica, Capes corta todas as bolsas internacionais deste ano

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), fundação ligada ao MEC (Ministério da Educação), decidiu cortar todas as bolsas internacionais de graduação e pós-graduação de 2020. A justificativa é o preço do dólar edit

247 - A Capes cortou todas as bolsas de estudo internacionais de 2020. A medida drástica está associada, segundo o MEC, ao câmbio. A fundação do MEC disse que as bolsas serão mantidas, mas que os programas de mobilidade acadêmica internacional estão suspensos por causa da emergência sanitária internacional que gerou desorganização nos calendários acadêmicos do mundo todo.

Além das explicações técnicas, a instituição ainda emitiu uma declaração: “o fato de universidades brasileiras e estrangeiras encontrarem-se fechadas, com as suas atividades suspensas ou canceladas, a variação cambial do dólar americano estimada para o cálculo da disponibilidade orçamentária e o câmbio recente, muito elevado, que impactaram diretamente as ações da Capes, levando ao redimensionamento do quantitativo de bolsas possíveis de implementação e o fechamento das fronteiras internacionais.”

A complementou: “as ações de implementação de bolsas de programas internacionais estão condicionadas ao retorno à normalidade das atividades das universidades de destino dos brasileiros. A medida não significa cancelamento de qualquer iniciativa, mas apenas o seu adiamento ou a readequação dos programas, em conformidade com a nova realidade mundial, incluindo questões de ordem orçamentária.”

