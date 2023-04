Em meio a acusações de suborno, Trump pede cancelamento do financiamento do FBI

Trump apoiou aumentos de gastos para o Departamento de Justiça enquanto servia como presidente de 2017 a 2021. Seu orçamento aumentou 4% durante esse período, para US$ 38,7 bilhões edit

WASHINGTON, (Reuters) - O ex-presidente Donald Trump pediu nesta quarta-feira a seus colegas republicanos no Congresso que reduzam o financiamento para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI, um dia depois de se declarar inocente em Nova York de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais .

Trump, que busca reconquistar a presidência em 2024, mirou nas autoridades policiais federais, embora as acusações criminais históricas contra ele – as primeiras apresentadas contra qualquer ex-presidente ou presidente em exercício – tenham sido feitas pelo promotor distrital de Manhattan.

“OS REPUBLICANOS NO CONGRESSO DEVEM DEFINIR O DOJ E O FBI ATÉ ELES VOLTAREM A SÓ”, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social. DOJ significa Departamento de Justiça.

A proposta de Trump seria uma virada brusca para os republicanos, que no passado apoiaram o financiamento robusto para a aplicação da lei e criticaram as propostas de alguns da esquerda nos últimos anos para "desfinanciar" os departamentos de polícia locais.

O FBI, parte do Departamento de Justiça, é a agência de inteligência e segurança interna dos Estados Unidos. O próprio Trump nomeou o atual diretor do FBI, Christopher Wray, depois de demitir seu chefe anterior, James Comey, em 2017.

Trump apoiou aumentos de gastos para o Departamento de Justiça enquanto servia como presidente de 2017 a 2021. Seu orçamento aumentou 4% durante esse período, para US$ 38,7 bilhões, mostraram dados da Casa Branca.

O presidente Joe Biden, um democrata, pediu ao Congresso em seu pedido de orçamento para o ano fiscal que começa em 1º de outubro cerca de US$ 50 bilhões em financiamento para o Departamento de Justiça, um aumento em relação aos níveis atuais.

Trump enfrenta duas investigações criminais do Departamento de Justiça lideradas por um advogado especial nomeado pelo procurador-geral dos EUA, Merrick Garland. Um se concentra nos esforços de Trump e seus aliados para reverter os resultados da eleição de 2020 que ele perdeu para Biden. O outro se concentra em documentos confidenciais que Trump reteve depois de deixar o cargo.

Parece improvável que o Congresso cumpra a demanda de Trump. Os republicanos controlam a Câmara dos Deputados e os democratas controlam o Senado. Os republicanos pediram cortes drásticos nos gastos federais em troca de uma votação para aumentar o teto da dívida dos EUA, mas ainda não apresentaram propostas específicas.

Na quarta-feira, o FBI se recusou a comentar as declarações de Trump. O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A redução do financiamento para a aplicação da lei federal também não afetaria outra investigação criminal envolvendo Trump liderada por um promotor do condado na Geórgia, com foco em se ele tentou ilegalmente anular sua derrota nas eleições de 2020 naquele estado.

PAGAMENTOS PARA DUAS MULHERES

O escritório de Alvin Bragg , o promotor distrital de Manhattan, acusou Trump na terça-feira de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais por alegações de que ele orquestrou pagamentos a duas mulheres antes da eleição de 2016 para suprimir a publicação de seus encontros sexuais com ele.

Os promotores disseram que os pagamentos à atriz de filmes adultos Stormy Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal constituíram uma tentativa de ocultar uma violação da lei eleitoral.

As pesquisas de opinião mostram Trump como o favorito para a indicação presidencial republicana de 2024, enquanto tenta negar a Biden um segundo mandato.

Ao longo dos anos, Trump reclamou que a aplicação da lei em nível nacional e estadual o visava para fins políticos, e seus colegas republicanos no Congresso realizaram audiências para examinar o que descrevem como o "armamento" do governo.

Ele e seus aliados acusaram Bragg, um democrata, de apresentar as acusações por motivos políticos. Bragg, em comentários após as acusações serem apresentadas na terça-feira, disse que tem a responsabilidade de garantir que todos sejam iguais perante a lei.

Trump compareceu a uma acusação em Nova York na terça-feira antes de voltar para sua casa na Flórida para fazer comentários públicos. Declarou -se vítima de interferência eleitoral, sem oferecer provas.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira constatou que 51% dos americanos, incluindo 80% dos republicanos, disseram acreditar que as acusações têm motivação política.

O juiz do caso de Manhattan, Juan Merchan, marcou a próxima audiência para 4 de dezembro, quando a campanha pela indicação presidencial republicana se intensificará. Especialistas jurídicos disseram que um julgamento pode demorar um ano.

A acusação ou mesmo a condenação não impedem legalmente uma pessoa de concorrer à presidência.

No tribunal na terça-feira, os promotores levantaram preocupações sobre as postagens de mídia social de Trump, que incluíram um aviso que ele fez no mês passado de que os Estados Unidos poderiam enfrentar "morte e destruição" se ele fosse acusado, e postando uma fotografia dele segurando um taco de beisebol em seguida. para uma foto de Bragg.

Merchan pediu aos advogados de Trump para lembrá-lo de se abster de fazer declarações que possam incitar violência ou agitação civil, ou colocar em risco a segurança de indivíduos. O juiz disse que "terá que examinar mais de perto" a questão se Trump fizer postagens como essas no futuro.

No Departamento de Justiça, o procurador especial Jack Smith aparentemente acelerou suas investigações relacionadas a Trump nos últimos meses. Trump tentou impedir que alguns ex-assessores e advogados fossem obrigados a testemunhar perante o grande júri, ouvindo evidências nos dois inquéritos de Smith.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse na quarta-feira que não concorda com as acusações feitas contra Trump.

"Questões supostamente legais não deveriam ser usadas para fins eleitorais e políticos", disse López Obrador em entrevista coletiva na Cidade do México.

