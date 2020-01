Em meio à ameaça de greve, general assume plano de saúde dos Correios

Funcionários estudam fazer greve contra o aumento nos custos do plano de saúde. Também criticam a eliminação da obrigatoriedade de técnicos na diretoria para trazer profissionais de fora edit

247 - A Postal Saúde, responsável pelo plano dos trabalhadores dos Correios, empossou o General José Orlando Cardoso, como presidente da empresa de benefícios, pois funcionários estudam fazer greve contra o aumento nos custos do plano de saúde. A informação sobre a troca de comando foi publicada pela coluna Painel.

Segundo a Adcap, associação dos funcionários, trabalhadores criticam a eliminação da obrigatoriedade de técnicos na diretoria para trazer profissionais de fora.

A Postal afirmou que a remuneração da diretoria, criticada por sindicatos, tem valores compatíveis com as operadoras do mercado de saúde suplementar.