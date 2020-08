Em meio à crise de índios isolados e contaminados, Funai vai pagar R$ 236 mil por curso de missionário e ruralista

247 - A Fundação Nacional do Índio (Funai) abriu um processo interno para ministrar um curso de Pós-Graduação em Antropologia que vai custar R$ 236 mil aos cofres do órgão, revela reportagem do jornal O Globo.

O curso, que terá custos públicos, no momento que os povos indígenas vivem isolados, contaminados pela Covid-19 e são negligenciados pelo governo federal. Em julho, Jair Bolsonaro vetou até acesso à água e insumos aos póvos indígenas

Segundo a reportagem, com objetivo de "formar servidores públicos que queiram se especializar nesta área do conhecimento humano", a Funai escalou o chefe para índios isolados e de recente contato, missionário Ricardo Lopes Dias, para coordenar o curso e dar aulas. A reportagem teve acesso ao planejamento do curso e à tabela de valores a serem pagos aos professores e coordenadores. Pelo trabalho, além do salário que já recebe pela função que exerce, Ricardo vai embolsar R$ 77,7 mil.

