Em meio à crise do GSI, Pacheco diz que governo deveria ter apoiado CPI do 8 de janeiro 'desde o início'

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria ter apoiado a criação de uma CPI para investigar os atos terroristas do dia 8 de janeiro desde o início das discussões. Segundo o parlamentar, a crise aberta pela demissão do general Gonçalves Dias do cargo de chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nesta quarta-feira (19) não muda o cronograma para a instalação do colegiado, prevista para a próxima semana.

"Para efeitos de CPMI [Comissão Parlamentar Mista de Inquérito], não há alguma [mudança no cronograma], acho até que o governo deveria ter tido essa postura desde o início [de ser favorável à criação do colegiado]", disse Pacheco durante evento do Lide em Londres, segundo a Folha de S. Paulo.

"Sobre esse episódio do Gonçalves Dias, considero que é um fato que precisa ser esclarecido. Tenho defendido que todo aquele que tiver direta ou indiretamente contribuído para as práticas de atos lesivos à democracia deva responder por esses atos", ressaltou.

Ainda conforme Pacheco, "isso se aplica ao cidadão comum que ousou ter invadido prédios públicos e atentar contra a democracia, mas também autoridades que de alguma forma tenham sido lenientes ou tolerantes com isso".

O general da reserva Gonçalves Dias pediu demissão do cargo na quarta-feira (19), após a divulgação de imagens em que aparece circulando em meio aos extremistas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ele foi o primeiro integrante do gabinete do presidente Lula a cair neste terceiro mandato.

Apesar da presença do militar no Palácio do Planalto durante a invasão ser conhecida, as imagens em que ele aparece andando pelo terceiro andar do Planalto passou a ser utilizada pela oposição como um sinal de que o governo teria de alguma forma facilitado a entrada dos invasores, fortalecendo o pedido de abertura uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos terroristas do 8 de janeiro.

