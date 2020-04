Em meio à crise, Moro recebe advogada de Bolsonaro e conversa com Heleno

Em meio a nova crise na relação com Jair Bolsonaro, que teria levado a pedir demissão do cargo, Sergio Moro recebeu hoje em seu gabinete Karina Kufa, a advogada de Bolsonaro, e conversou por telefone com general Augusto Heleno edit

247 - A informação de que o ministro da Justiça Sérgio Moro havia pedido demissão do cargo diretamente para Jair Bolsonaro causou grande movimentação em Brasília nesta quinta-feira (23).

De acordo com o site O Antagonista, porta-voz dos lavajatistas, Moro recebeu hoje em seu gabinete Karina Kufa, a advogada de Jair Bolsonaro, e conversou por telefone com general Augusto Heleno, o ministro-chefe do GSI.

Ainda de acordo com o site, a questão não é a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. "Bolsonaro pode nomear até o Papa para diretor-geral da Polícia Federal, mas ele não poderá fugir de uma questão simples. Qual o motivo para demitir Maurício Valeixo? O delegado fez alguma coisa errada? Produziu menos do que deveria? Usou meias de cores diferentes?", questiona.

