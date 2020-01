Em meio à crise, Onyx antecipa volta dos EUA onde se encontrou com Olavo de Carvalho

Em férias nos Estados Unidos, onde se encontrou com Olavo de Carvalho, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, decidiu antecipar a volta ao Brasil e vai desembarcar nesta sexta-feira (31), em Brasília, e deve se reunir com Jair Bolsonaro edit

247 - No olho do furacão, sob rumores de uma possível demissão, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, decidiu antecipar a volta ao Brasil.

De acordo com a colunista do jornal Zero Hora, Carolina Bahia, o ministro afirmou que resolveu antecipar a volta aos trabalhos e vai desembarcar nesta sexta-feira (31), em Brasília, onde deve se reunir com Jair Bolsonaro.

A ala militar do governo Bolsonaro, com apoio de ministros de fora do Planalto, está articulando a demissão do chefe da Casa Civil, bem como do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O desgaste de ambos teria chegado ao limite. Contra Onyx pesa ainda o fato de ter apresentado Weintraub a Bolsonaro.

A estratégia é esvaziar o ministério retirando os poderes do ministro. Nesta quinta, ele perdeu o PPI, o plano de concessões e privatizações, para o Ministério da Economia, e de acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo, uma saída estudada seria transferir Onyx para um ministério da área social, retirando ele do Palácio do Planalto, onde despacha o chefe da Casa Civil e Bolsonaro.





Encontro com o guru

Em viagem de férias aos Estados Unidos (EUA), Onyx Lorenzoni visitou o guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho, em Washington. Ele compartilhou uma foto do encontro em suas redes sociais.

"Ontem estive em Washington visitando o professor Olavo. Excelente conversa sobre o presente e o futuro do Brasil. Sempre defendemos as ideias liberais e hoje podemos vê-las aplicadas com grandes resultados", escreveu o ministro.

Foi uma grande honra, professor🙌🇧🇷 o Brasil liberal-conservador é uma realidade. pic.twitter.com/NOuC8VrvT7 — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) January 24, 2020