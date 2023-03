Em meio à disputa no Congresso, Lula deve conversar com Lira antes de viagem à China

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), antes de embarcar para a China no domingo, informou nesta sexta-feira o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, em meio a uma disputa entre a Câmara e o Senado.

O clima de guerra fria entre as duas Casas foi evidenciado a partir de divergências públicas entre Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a tramitação de medidas provisórias e o peso que Câmara e Senado podem exercer sobre os instrumentos legislativos.

Fontes ouvidas pela Reuters disseram que a disputa que opõe os presidentes da Câmara e do Senado sobre o rito de tramitação de medidas provisórias ameaça prejudicar votações do governo Lula e tem como pano de fundo a influência de ambos e seus grupos políticos no controle e indicação de cargos e liberação de emendas parlamentares.

Como Pacheco irá integrar a comitiva presidencial que embarca no domingo à China, Lula avaliou ser necessário conversar com Lira antes da viagem. O presidente da Câmara também foi convidado para integrar a comitiva presidencial, mas decidiu não ir.

"É importante que o presidente (Lula) também fale como presidente Arthur Lira antes da viagem", disse Pimenta a jornalistas nesta sexta-feira, após reunião com Lula no Palácio da Alvorada.

"Nós temos interesse de que tenha o maior equilíbrio possível entre as Casas para que as matérias possam tramitar com rapidez. Então o presidente acha que é importante, já que ele vai viajar com o presidente Pacheco, que ele tenha também a oportunidade de conversar com o presidente Lira antes da viagem", acrescentou.

Segundo o ministro da Secom, Lula e Lira devem conversar ainda nesta sexta-feira.

