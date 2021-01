Em meio a falta de oxigênio, Pazuello defende uso de "forma sustentável”

“Usar de forma sustentável o oxigênio. Essa é a solução, vamos caminhar para ela”, afirmou o ministro Eduardo Pazuello durante inauguração de leitos no Hospital Nilton Martins, em Manaus (AM) edit

247 - Investigado pela conduta na crise de saúde no Amazonas que gerou colapso do sistema hospitalar e falta de oxigência em meio à pandemia do Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello participou de cerimônia de inauguração de novos leitos no Hospital Nilton Martins, em Manaus (AM), nesta terça-feira (26) e disse que é preciso usar oxigêncio de forma sustentável.

Depois que pessoas morreram por falta de oxigênio em hospitais de Manaus, Pazuello diz que o governo federal "está trabalhando em revisar todas as redes de gases dos hospitais para reduzir as perdas", pois são redes antigas e precisam ser trabalhadas para redução de perda.

"E estamos trabalhando, também, com concentradores de oxigênio individuais“, disse.

De acordo com o ministro, é necessário trabalhar com usinas geradoras individualizadas nos hospitais, concentradores de oxigênio e deixar o oxigênio de grande porte, comprado normalmente da White Martins, como backup (reserva).

“Usar de forma sustentável o oxigênio. Essa é a solução, vamos caminhar para ela”, afirmou.

O ministro afirmou que 81 leitos com concentradores de oxigênio foram levados para o Hospital Nilton Martins, e 30 deles estão em funcionamento. “A sustentabilidade já está garantida, que são concentradores de oxigênio”, disse Pazuello sobre o Nilton Lins.

