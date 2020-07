Em meio à pandemia da Covid, casos de trabalho infantil tem alta de 271%

247 - Em meio à pandemia do novo coronavírus, cresceu, de março a maio de 2020, registros de trabalho infantil. De acordo com reportagem do Metrópoles, dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia, com base no banco de dados da Inspeção do Trabalho, as ações que constataram trabalho entre crianças e adolescentes subiram 271% se comparadas ao mesmo período do ano passado.

As informações foram obtidas pelo Metrópoles por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). De março a maio deste ano, foram feitas 653 fiscalizações que constataram trabalho infantil. No mesmo período de 2019, tinham sido 176 constatações.

Além disso, o número de estabelecimentos fiscalizados também aumentou: foram 636 empresas alvo de inspeção de março a maio deste ano e 128 no mesmo período do ano passado.

A única queda registrada entre os dois anos foi o de autos de infração emitidos: 103 e 177, em 2020 e 2019, respectivamente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.