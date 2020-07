Em meio à pandemia, número de divórcios cresce após permissão para processo online

No mês de junho deste ano, 5.306 casais se divorciaram, contra 5.209 no mesmo período em 2019 edit

247 – Após a permissão para divórcio de casais pela internet, devido à pandemia da Covid-19, o número de separações registradas em cartórios subiu no país. Em junho deste ano, 5.306 casais se divorciaram, contra 5.209 no mesmo período em 2019. A informação é do portal G1.

O mês de junho foi o que mais registrou divórcios neste ano, segundo o levantamento. Os dados foram registrados pelo Colégio Notarial do Brasil, que representa os tabeliães de notas que atuam em cartórios pelo país, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.