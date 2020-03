Em meio à pandemia, procurador de direitos humanos diz que OMS está a "serviço da ditadura comunista da China"

Secretário de direitos humanos da PGR, Ailton Benedito, usou as redes sociais para acusar a OMS de crimes contra a humanidade e de ser chefiada por um “serviçal da ditadura comunista da China”. Publicação foi feita após Jair Bolsonaro criticar governadores e prefeitos por seguirem protocolos da OMS no combate ao coronavírus edit

247 - O secretário de direitos humanos da Procuradoria-Geral da República (PGR), Ailton Benedito, publicou um artigo nas redes sociais com críticas à Organização Mundial de Saúde (OMS), onde acusa a instituição de crimes contra a humanidade e que ela é chefiada por um “serviçal da ditadura comunista da China”.

O ataque de Benedito acontece um dia após os subprocuradores recomendarem que Jair Bolsonaro siga as orientações e protocolos da OMS "em sintonia com as orientações emanadas das autoridades sanitárias nacionais e da Organização Mundial de Saúde”. No dia anterior, Bolsonaro criticou as medidas de quarentena recomendadas pela OMS e que foram impostas pelos governos estaduais.

No artigo, publicado em um site de extrema direita e divulgado em sua conta no Twitter, Benedito diz que a OMS não possui legitimidade e que o diretor da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, não foi “eleito paras comandar “Estados e Municípios do Brasil”.

“Serviçal da ditadura comunista da China comanda a OMS, entidade que governadores e prefeitos do Brasil dizem seguir no enfrentamento da pandemia do víruschinês coronavírus. Entretanto, nenhum eleitor votou naquele sujeito para comandar Estados e Municípios do Brasil", diz o texto do artigo que não cita explicitamente o nome de Tedros Adhanom.

No texto, Benedito diz, ainda, que governadores e prefeitos estão violando a Constituição visando implantar "ditaduras estaduais e municipais contra as respectivas populações, imitando a ditadura comunista da China".

Veja as postagens de Ailton Benedito sobre o assunto.