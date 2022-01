Em meio à pandemia, Queiroga diz que governo estuda baixar MP para criar 'Open Health' na área de saúde

Plataforma prevê o compartilhamento de dados de pacientes entre as operadoras de saúde privadas, a exemplo do que ocorre no sistema financeiro edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta estuda criar um modelo de compartilhamento de dados entre os planos de saúde para ampliar a concorrência no segmento de saúde suplementar, a exemplo do que ocorre com as instituições financeiras por meio do Open Banking.

A ideia do "Open Health", como o projeto foi batizado por Queiroga, é que as operadoras privadas de planos de saúde possam oferecer produtos diferenciados aos clientes. Segundo ele, o projeto foi bem recebido por Jair Bolsonaro e o governo avalia baixar uma medida provisória visando implantar o sistema.

“Conversando com o Campos Neto (presidente do Banco Central), dissemos: vamos criar o "open health". Por que a gente não usa uma plataforma como o "open banking" pra facilitar a portabilidade? Sabe quanto tempo demora a portabilidade (para um beneficiário mudar de um plano de saúde para outro) hoje? Cerca de 90 dias. Aí imagina numa plataforma como essa, em que você bota o CPF aí aparece o seu plano e vários outros planos se encaixam no seu perfil e você aperta em cima (na tela do celular) e muda”, disse Queiroga ao jornal Valor Econômico.

Segundo ele, a plataforma reuniria registros de pacientes e indicadores de saúde suplementar, que seriam compartilhados entre as operadoras de maneira a ofertarem “planos personalizados”, com preços menores para os que utilizarem menos o sistema de saúde.

Ainda conforme Queiroga, a adoção do modelo também reduziria a pressão sobre o sistema público de saúde, já que muitas pessoas teriam ‘acesso facilitado’ à saúde complementar.

