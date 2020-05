Em meio à pandemia, Weintraub lança propaganda sobre Enem e revolta estudantes

Medida contraria demanda dos próprios estudantes, que cobravam o cancelamento da prova devido à pandemia. Propaganda anuncia as datas para as inscrições e pede que alunos estudem "de qualquer lugar". Um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet edit

Luísa Fragão, Revista Fórum - O Ministério da Educação, sob gestão de Abraham Weintraub, lançou uma propaganda nesta segunda-feira (4) nas redes sociais e TVs anunciando as datas de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A medida contraria uma demanda dos próprios estudantes, que cobraram o governo pelo cancelamento da prova dada às circunstâncias da pandemia.

A propaganda do ministro causou revolta nas redes sociais, fazendo com que a tag “Enem” entrasse nos Trending Topics do Twitter. O vídeo mostra atores, em sua maioria brancos, pedindo que estudantes não desistam de prestar a prova para que o país não perca uma “nova geração de profissionais”.

“A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar”, diz um dos atores. “Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância dos professores”, pede outra atriz.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.