Em meio a segunda onda de Covid, Amazonas registra 342 professores contaminados vinte dias após volta às aulas

247 - Vinte dias após o retorno das aulas presenciais do ensino médio da rede estadual, o Amazonas registra 342 professores infectados com covid-19, segundo a Fundação de Vigilância de Saúde. A situação preocupa pais e professores de Manaus. A informação é do portal UOL.

O maior número de registros ocorreu, até o momento, na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, com 28 casos positivos. Outras duas escolas, a Severiano Nunes e a Samuel Benchimol, têm dez casos cada.

Zona Franca

A segunda onda do coronavírus em Manaus desestabilizou também a produção da indústria da Zona Franca neste início de ano. As fabricantes de eletroeletrônicos calculam que tenham perdido entre 30% e 40% na produção, um volume muito significativo para o setor.

