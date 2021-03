Em meio a situação caótica no Brasil, Ernesto Araújo afirma ser "normal" aumento de mortes por Covid-19

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ser “normal” o aumento de casos de mortes em meio ao início da vacinação. A declaração foi feita em uma palestra promovida pelo “Council of the Americas” edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ser “normal” o aumento de casos de mortes em meio ao início da vacinação. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 5, em uma palestra sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos promovida pelo “Council of the Americas”.

“Sobre os números de casos e mortes, é muito trágico, mas aparentemente é normal após o início de uma vacinação em massa os casos subirem nos países e então abruptamente caírem”, afirmou.

Segundo o ministro, é possível que o Brasil veja a queda dos casos e óbitos em duas ou três semanas, semelhante aos demais países que estão aplicando vacinas. Especialistas, no entanto, acreditam que março será o pior mês em óbitos desde o início da pandemia da Covid-19.

1800 mortes em 24 horas

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.800 mortes por Covid-19, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Isso elevou o total de vítimas fatais a 262.770. Também foram registrados 75.495 novos casos, totalizando 10.869.227 desde o primeiro caso do novo coronavírus no País.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.