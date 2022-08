Em meio a suspense sobre ida a debate da Band, Bolsonaro diz: 'Não fugiremos de qualquer ambiente'

Enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto mantém mistério, o ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas, confirmou que participará do debate presidencial deste domingo edit

247 - Ainda mantendo suspense sobre sua ida ao debate da Band deste domingo (28) , Jair Bolsonaro declarou hoje que "não fugirá de qualquer ambiente" para defender os interesses de seus eleitores. O atual chefe do Executivo, no entanto, ainda não confirmou se participará do debate.

A fala se deu em um comício na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, neste sábado (27). Na ocasião, Bolsonaro afirmou: "Não fugiremos de qualquer ambiente para defender os nossos interesses, que são os interesses de todos vocês. A vocês aqui da nossa Bahia: nós agradecemos esse momento, essa presença de vocês, que vem somar com tantos outros Brasil afora, dando apoio ao nosso governo."

Nesta sexta-feira (26), o chefe do Executivo disse, em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan: "Achava que não devia ir (aos debates), agora acho que devo, mas não é martelo batido."

Enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto mantém o mistério, o ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas eleitorais, confirmou que participará do debate presidencial deste domingo . O líder petista fez o anúncio em seu Twitter no início da tarde deste sábado: "Nos vemos na Band amanhã, 21 horas."

