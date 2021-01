Em meio ao colapso de Manaus, Bolsonaro diz que “não tem por que ter esse trauma todo apenas preocupado com a Covid”

No mesmo dia em que a compra de vacinas da Índia se mostrou uma fraude e um dia depois do colapso no sistema de saúde de Manaus, onde falta oxigênio para os pacientes, Jair Bolsonaro minimiza a pandemia e diz que mortes são causadas por outros motivos edit

247 - Mesmo em uma das semanas mais duras da pandemia do coronavírus no Brasil, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a gravidade do problema e a falar mentiras. Em entrevista à Jovem Pan, ele relativizou as mortes por Covid, afirmando que na verdade são por outras causas, e minimizou o caos em Manaus, onde falta oxigênio nos hospitais.

“Esse lockdown, esse isolamento causa muito mais morte, por depressão, por suicídio, por falta de emprego lá na frente do que a própria pandemia em si. Eu não tenho aqui os dados, o número de mortes por tipo de doença. A Covid tá mais lá embaixo. Então não tem por que ter essa trauma toda apenas preocupado com a Covid”, declarou.

Questionado sobre a situação na capital do Amazonas, afirmou: “Semana passada a temperatura subiu em Manaus, e os problemas começaram a aparecer”. Ele, seu filho e outros aliados defenderam em dezembro que o governo estadual não decretasse lockdown antes do Natal, estimulando protestos dos comerciantes, o que acabou causando a reversão da decisão pelo governador do Estado.

Nesta quinta e sexta-feira, a compra das vacinas pelo governo brasileiro junto à Índia revelou-se uma fraude. O governo indiano informou o Brasil que era muito cedo para vender vacinas para outros países, enquanto o governo brasileiro preparava o avião para ir buscar 2 milhões de doses. Desesperado, Pazuello mandou apressar e confiscar doses da vacina do Butantan, a CoronaVac.

No Twitter, Bolsonaro teve hoje uma postagem marcada com um sinal de alerta por contar informações incorretas a respeito da Covid-19. Na mensagem, ele mais uma vez pregava o ‘tratamento precoce’.

