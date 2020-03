Em meio ao surto de coronavírus, site do Ministério da Saúde sai do ar

Fórum - O portal do Ministério da Saúde ficou fora do ar na tarde desta quinta-feira (12) horas após ser divulgado que o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo, Fábio Wajngarten, está com a doença. A notícia e o aumento de casos gerou um novo alerta na população, que não pôde buscar informações oficiais na página do Ministério.

O portal do Ministério da Saúde compila uma série de informações úteis sobre a doença, com recomendações, protocolos médicos e relatórios, sendo essencial para apaziguar os ânimos em meio a uma busca desenfreada por informações sobre a pandemia.

Leia a íntegra na Fórum.