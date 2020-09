Em meio às queimadas na Amazônia e no Pantanal, Cerrado pode perder verba de proteção contra desmatamento

Programa de Incentivo Florestal, destinado a prevenção e identificação de focos de incêndios e desmatamento, é ancorado por uma doação de US$ 9,25 milhões feita pelo Banco Mundial e a execução é de responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações edit

247 - Em meio ao crescimento das queimadas na Amazônia e no Pantanal, o Cerrado brasileiro pode perder até o final deste ano o programa oficial de prevenção e identificação de focos de incêndios e desmatamento. Batizado de Programa de Incentivo Florestal (FIP, em inglês) é ancorado por uma doação de US$ 9,25 milhões feita pelo Banco Mundial e a execução é de responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O Cerrado ocupa cerca de 24% do território brasileiro.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o programa foi iniciado em 2016 e deveria ser encerrado em 2019, mas como o governo não conseguiu utilizar toda a verba, o programa foi estendido até o final deste exercício. Em agosto, porém, o governo enviou uma pedido ao Banco Mundial pedindo que o programa fosse ampliado até dezembro do próximo ano. O banco não confirmou a nova prorrogação.

Ainda conforme a reportagem, o bioma já perdeu cerca de 50% de sua vegetação original.