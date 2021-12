Em menos de um ano, imagem de Queiroga se destrói e ministro é chamado de "Pazuello de jaleco"

Apoie o 247

247 - Após ter sido nomeado ministro da Saúde em março de 2021 com um discurso de que a ciência prevaleceria na gestão da pasta, Marcelo Queiroga atualmente já é chamado de "Pazuello de jaleco", de acordo com o jornal O Globo.

Queiroga chegou ao ministério com a missão de acelerar a vacinação contra Covid-19 no Brasil e limpar a imagem da pasta, que havia sido degradada pela gestão do general Eduardo Pazuello.

O novo ministro, no entanto, não resistiu e acabou cedendo ao negacionismo de seu chefe, Jair Bolsonaro.

Servidores da Saúde já dizem que a troca entre Pazuello e Queiroga foi “mudança de fachada”, com “uma troca da farda pelo jaleco”. A percepção é de que o ministro tem atrapalhado o combate à pandemia, já que agora acata as posições de Bolsonaro, como por exemplo contra a exigência de comprovante de vacinação para entrar no país.

